Эксперты выяснили, где самый дешевый в мире бензин

Россия оказалась на второй строчке по низкой цене бензина АИ-95 и на первом месте по дизельному топливу среди 32 стран Европы и ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования РИА Рейтинг.

На начало 2024 года самый дешевый бензин в пересчете на рубли за литр был зафиксирован в Казахстане (49,3 руб., рост за год на 19,8%), России (55,2 руб., рост на 7,4%), Белоруссии (65,7 руб., снижение на 4,1%), Молдавии (113,9 руб., снижение на 3,2%) и Болгарии (125,6 руб., снижение на 0,6%).

Наибольшая стоимость бензина наблюдается в Норвегии (187,5 руб.), а также Дании, Нидерландах, Греции, Франции и Германии (цена за литр составила более 170 руб.).

Снижение цены зафиксировано в 21 государстве, самая большая динамика замечена в Венгрии (на 14,9%) и Финляндии (на 10,2%). Стоимость повышалась в 11 странах, больше всего в Казахстане (на 19,8%) и Словении (на 10,0%).