Haval углубил локализацию кроссовера Jolion в России

Китайский производитель поднял ее уровень до 1630 баллов из 7000 возможных по методике, разработанной российским Министерством промышленности и торговли, пишет «Коммерсантъ». Раньше локализация бестселлера Haval, который выпускают на заводе в Тульской области, составляла 1300 баллов.

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Таким образом, с декабря 2022 года уровень локализации Haval Jolion поднялся на 330 баллов. Сделать это удалось благодаря телематике от российских поставщиков, а также новым колесам и шинам. Помимо этого, теперь кузова кроссоверов покрывают лакокрасочными материалами местного производства.

Благодаря увеличенной локализации Haval Jolion вписался в новую планку Минпромторга, которая позволяет оформлять на автомобили льготные кредиты. С января нынешнего года минимальный уровень должен составлять как раз 1600 локализационных баллов.

Jolion и раньше можно было купить с помощью государственной программы льготного автокредитования, причем он был единственной иномаркой в перечне доступных моделей.