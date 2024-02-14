В России представили новое купе-кроссовер DFSK ix5

"Моторинвест", официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, представил купе-кроссовер DFSK ix5.

На старте продаж модель будет доступна в средней комплектации Premium. Длина кроссовера составляет 4685 мм, ширина - 1865 мм, а колесная база - 2790 мм. Его клиренс составляет 200 мм. Объем топливного бака - 58 литра. А снаряженная масса - 1590 кг.

Под капотом машины расположился 1,5 литровый мотор мощностью 137 л.с. и крутящим моментом в 220 Нм. В паре с ним идет бесступенчатая коробка передач CVT.

В комплектации Luxury автомобиль получил двухлитровый силовой агрегат мощностью 231 л.с. (355 Нм). Двигатель работает в паре с классическим гидромеханическим автоматом.

В оснащении "премиальной" модификации сразу доступны 18-дюймовые колесные диски, набор ассистентов вождения, оформление салона дорогими материалами, центральный дисплей мультимедийной системы на 10,25 дюйма, панорамная крыша и сенсорная панель управления климатической установкой. Кроме того, у автомобиля четыре подушки безопасности, набор теплых опций, передние сиденья с электроприводом, 6 динамиков и камера заднего вида с парковочными датчиками спереди и сзади.

Сообщается, что в ближайшее время DFSK ix5 появятся во всех официальных дилерских центрах. При этом цены на модель не названы.