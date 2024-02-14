Volkswagen представил кабриолет на базе седана Virtus, созданный за шесть недель

Volkswagen в недавнем времени представил свою новую модель кабриолета Virtus, которая выполнена в «президентском» стиле.

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Volkswagen Virtus Cabriolet был разработан и собран всего за шесть недель, это говорит о стремлении компании расширять свои границы в области инновационных решений, дизайна и демонстрации своего стремления к совершенству. Кабриолет был создан на базе седана.

Virtus Cabriolet, в отличие от седана, получил отличительные черты в дизайне. Салон стал более просторным благодаря тому, что были убраны стойки кузова В и С. Измененный кузов гарантирует долговечность и прочность конструкции, переработанная задняя часть обеспечивает безопасность.

Для того чтобы сохранить целостность кузова, после того, как были убраны две стойки, инженерам пришлось внести изменения в конструкцию. Для этого был заменен топливный бак, что позволило компенсировать внесенные изменения, в том числе сохранить производительность и балансировку в соответствии со стандартами безопасности.

Virtus Cabriolet в оснащение получил 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который работает с роботизированной коробкой передач, привод передний.

Virtus Cabriolet окрашен в эксклюзивный цвет Biscay Blue, который идеально сочетается с 18-дюймовыми колесами, а также черным кожаным салоном.

Volkswagen выпустил эксклюзивную версию Virtus Cabriolet в одном экземпляре специально перед визитом президента Бразилии. Будет ли налажена массовая сборка кабриолета не сообщается, также нет информации о его стоимости.