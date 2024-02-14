Volkswagen представил кабриолет на базе седана Virtus, созданный за шесть недель
Volkswagen в недавнем времени представил свою новую модель кабриолета Virtus, которая выполнена в «президентском» стиле.
Volkswagen Virtus Cabriolet был разработан и собран всего за шесть недель, это говорит о стремлении компании расширять свои границы в области инновационных решений, дизайна и демонстрации своего стремления к совершенству. Кабриолет был создан на базе седана.
Virtus Cabriolet, в отличие от седана, получил отличительные черты в дизайне. Салон стал более просторным благодаря тому, что были убраны стойки кузова В и С. Измененный кузов гарантирует долговечность и прочность конструкции, переработанная задняя часть обеспечивает безопасность.
Для того чтобы сохранить целостность кузова, после того, как были убраны две стойки, инженерам пришлось внести изменения в конструкцию. Для этого был заменен топливный бак, что позволило компенсировать внесенные изменения, в том числе сохранить производительность и балансировку в соответствии со стандартами безопасности.
Virtus Cabriolet в оснащение получил 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который работает с роботизированной коробкой передач, привод передний.
Virtus Cabriolet окрашен в эксклюзивный цвет Biscay Blue, который идеально сочетается с 18-дюймовыми колесами, а также черным кожаным салоном.
Volkswagen выпустил эксклюзивную версию Virtus Cabriolet в одном экземпляре специально перед визитом президента Бразилии. Будет ли налажена массовая сборка кабриолета не сообщается, также нет информации о его стоимости.
Напомним, что седан Volkswagen Virtus оснащается 1,5-литровым атмосферным силовым агрегатом мощностью 110 л.с., который сконструирован на базе Volkswagen Polo и имеет схожие технические параметры с седаном.