Представлена Skoda Octavia 2024: новые фотографии, моторы и передний привод

Состоялся дебют обновлённого семейства Skoda Octavia, которое представлено лифтбеком, универсалом и "заряженной" модификацией RS.

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Из главных обновок "Октавии" - фары: их форма практически не изменилась, но за счёт иной внутренней конфигурации они выглядят кардинально по-другому. Особенно выделяются дневные ходовые огни, которые расположены сверху, а один из сегментов как бы выходит за пределы блок-фары, разделяя её и делая частью решётки радиатора. Задние фонари свою форму сохранили, но также имеют другую начинку. По канонам рестайлинга были пересмотрены бамперы и пополнена коллекция колёсных дисков.

Внутри, как и ожидалось, главная обновка - мультимедийная система, устанавливаемая серийно на Volkswagen Tiguan, Passat, Golf, а также на Skoda Superb и Kodiaq. Диагональ тачскрина составляет 13 дюймов в топовых версиях, в комплектациях попроще размер экрана на три дюйма меньше.

Также Octavia получила беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, новые порты USB, систему автоматического паркинга, расширенный список решений Simply Clever.

Моторная гамма изменилась: турботройку мощностью 110 л.с. сменил четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI мощностью 115 л.с. Также обновлённая "Октавия" доступна с мотором 1,5 TSI мощностью 150 л.с. Оба мотора доступны с 48-вольтным стартер-генератором ("мягкий гибрид") и 7-ступенчатой DSG.

Версия с дизелем осталась в строю, двигатель 2.0 TDI доступен в двух вариантах форсировки: 115 л.с. и 300 Нм или 150 л.с. и 360 Нм. Первый агрегатирован МКПП, второй - только с DSG.

Octavia RS получила модернизированный двигатель 2.0 TSI, мощность которого теперь составляет 265 л.с. (+20 л.с.), крутящий момент равен 370 Нм. Коробка - "робот" DSG на семь скоростей.

Пока представлены лишь переднеприводные модификации, AWD-версии появятся в следующем году: их оснастят модернизированным 204-сильным 2.0 TSI (+13 л.с.). Также позднее ожидается подзаряжаемый гибрид.