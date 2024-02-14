Chrysler показал шикарный электрический концепт Halcyon

В последнее время компания Chrysler находилась в откровенно плачевном положении: сокращение модельного ряда, отсутствие новинок и планов на будущее. Но концепт-кар Chrysler Halcyon вроде бы дает свежее дыхание для дальнейшего развития – это именно тот продукт, который позволяет смело смотреть в завтрашний день!

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Конечно, концепт Chrysler Halcyon является лишь концептом. К примеру, необычный формат открывания дверей для удобной посадки в салон, наверное, так и останется особенностью именно концепта. Однако планировка салона "2+2" и другие идеи могут воплотиться в серийной модели.

Стоит отметить панорамный обзор через круговые окна и использование проекционного дисплея с «дополненной реальностью». Все это сделано не зря – ведь в концепт Chrysler Halcyon заложена возможность автопилота 4-го уровня: то есть почти полная автономность, руль требуется только для экстренных случаев. Потому не только пассажиры, но и водитель может отпускать управление и просто рассматривать пробегающие за окном пейзажи.

Carakoom

Carakoom

Carakoom

Еще одной особенностью концепта Chrysler Halcyon является движущийся 15,6-дюймовый дисплей. Он может выступать как центральный элемент передней панели или прятаться вниз – чтобы не нарушать визуальную гармонию интерьера.

Совершенно очевидно, что Chrysler Halcyon является электромобилем. Описание только общее, но уже сейчас известно об использовании платформы STLA Large и 800-вольтовой электрической архитектуры. Также заявлена функция DWPT для высокомощной зарядки аккумулятора.

И это очень большой намек на будущее, в котором компания Chrysler планирует выпустить свой электромобиль новой эры уже в 2025 году и полностью перейти на электромобили в 2028 году. Похоже, что начало этого будущего дает именно концепт-кар Chrysler Halcyon.