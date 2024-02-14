<p><strong>BMW</strong> продемонстрировала выдающиеся результаты, заняв ведущие позиции в престижных международных конкурсах на протяжении 2023 и в начале 2024 года. Две модели баварского автопроизводителя были отмечены в опросе читателей, организованном известным изданием <strong>«auto, motor und sport»,</strong> подтверждая лидерство бренда.</p> <p>Среди заметных достижений — новый седан <strong>BMW 5 Series</strong>, который был признан «Мировым автомобилем года для женщин» в категории крупных автомобилей, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-62993-bmw-ne-ostanavlivaetsja-zasluzhennye-nagrady-i-novye-trofei-v-2024" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>. На конкурсе «Лучшие автомобили»<strong> BMW 2 Series Coupe и BMW X1</strong> были высоко оценены в своих категориях, что стало продолжением серии успехов компании.</p> <p>Признание пришло как за компактные, так и за роскошные автомобили, а также за модели с высокой производительностью от подразделения <strong>BMW M GmbH. </strong>Внимание к деталям и инновационные технологии, включая электромобили, получили высокую оценку как на родине, так и на ведущих автомобильных рынках мира, подчеркивая всеобъемлющий подход <strong>BMW</strong> к автомобилестроению.</p>