BMW посоветовала поторопиться с покупкой авто на "механике" - потом будет поздно

Автомобили с механической коробкой передач превратились в вымирающий вид, а современные начинающие водители, по крайней мере на Западе или в США, могут даже не догадываться, что в природе существуют машины с тремя педалями. Босс BMW рекомендует поторопиться с покупкой авто на МКПП, потому что их дни сочтены.

© Российская газета

В интервью итальянскому журналу Quattroruote член правления BMW Фрэнк Вебер подтвердил, что дни "заряженных" автомобилей марки от M Performance заканчиваются:

"Это классные машины, но, давайте будем честными, объёмы становятся все меньше и меньше, поэтому никакого смысла разрабатывать их нет. Если вам нужен BMW M с механической коробкой, то нужно покупать его сейчас".

Статистика продаж BMW M с "механикой" в прошлом месте следующая: более 50% клиентов выбрали М2 именно с этим типом трансмиссии, около 20% покупателей M3 и M4 выбрали механическую коробку передач. Оценка спроса даже позволила выпустить BMW Z4 с МКПП, но здесь проще - это была совместная разработка с Toyota, у которой есть Supra, предлагаемая на "ручке".