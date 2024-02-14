Эксперт объяснил, почему в России не продают узбекские Chevrolet

Эксперт по индустриальным коммуникациям Алексей Агуреев объяснил, почему на продажу в Россию не поставляют узбекские Chevrolet от UzAuto Motors. Как сообщает издание 74.ru, на это есть политические причины, а АвтоВАЗ бы не выдержал прямой конкуренции.

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Агуреев работал советником шведского топ-менеджера Бу Андрессона — с 2013 по 2016 год, пока тот был президентом АвтоВАЗа (сейчас он занимает аналогичную должность в UzAuto). При нем узбекский завод выпустил две новые модели Chevrolet, а за 2023 год обогнал АвтоВАЗ по числу произведенных машин — 395 тысяч против 374 тысяч. Таким образом, предприятие стало лидером в СНГ по выпуску автомобилей.

Говоря об успехах UzAuto, Агуреев напомнил, что узбекское предприятие изначально ориентировалось на поддержку стратегического партнера в лице General Motors. Западный концерн смог полностью перевести завод на современную агрегатную платформу. Параллельно велось налаживание производства автокомпонентов на территории страны — в результате уровень локализации Chevrolet достиг 70%. Дополнительный вклад внесла и политика властей Узбекистана, которые уже 30 лет последовательно развивают собственное производство машин.

АвтоВАЗ же продолжает работу в условиях санкций, отметил эксперт. По мнению Агуреева, производитель из Тольятти находится в самой сложной ситуации среди всех автопроизводителей мира, поскольку отрезан от иностранных поставщиков. Кроме того, российскому производителю приходится действовать методом проб и ошибок, тогда как UzAuto уже имеет стратегию благодаря поддержке General Motors.