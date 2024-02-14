Представлен Ferrari 296 GTS из Lego

В тематическом парке Legoland во Флориде, США, был выставлен Ferrari из Lego, который весит больше оригинала. Об этом сообщает портал Motor1.

Речь идет о спорткаре Lego Ferrari 296 GTS. Уточняется, что каркас модели сделан из металла. Команде из 10 человек потребовалось около 1850 часов для воссоздания кузова и интерьера спорткара полностью из Lego.

В автомобиле сохранилась светотехника. Отмечается, что машина получила фары, а также рулевое колесо.

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Из кубиков создали турбированный V6, который в реальном автомобиле выдает 819 л.с. Вес игрушечной модели составляет более двух тонн. Настоящий автомобиль весит на 500 кг меньше.