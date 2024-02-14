Представлен Ferrari 296 GTS из Lego
В тематическом парке Legoland во Флориде, США, был выставлен Ferrari из Lego, который весит больше оригинала. Об этом сообщает портал Motor1.
Речь идет о спорткаре Lego Ferrari 296 GTS. Уточняется, что каркас модели сделан из металла. Команде из 10 человек потребовалось около 1850 часов для воссоздания кузова и интерьера спорткара полностью из Lego.
В автомобиле сохранилась светотехника. Отмечается, что машина получила фары, а также рулевое колесо.
Из кубиков создали турбированный V6, который в реальном автомобиле выдает 819 л.с. Вес игрушечной модели составляет более двух тонн. Настоящий автомобиль весит на 500 кг меньше.
Ранее сообщалось, что Peel P50 - самый маленький серийный автомобиль в мире 1960-х годов - теперь доступен в виде набора «Сделай сам». Модель была разработана в Великобритании. Peel P50 считается самым миниатюрным и дешевым автомобилем. Набор «Сделай сам» поставляют в комплекте с колесами, кузовом, сиденьем, рулевым колесом, трансмиссией и многим другим. На сборку машины уходит около 50 часов.