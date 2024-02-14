В России продолжается снижение цен на иностранные модели авто

С начала февраля текущего года ряд автомобильных брендов переписал цены на иномарки с целью привлечения новых клиентов.

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Предлагаемый на российском рынке кроссовер Omoda C5 стал дешевле на 240 000 рублей и предлагается в базовой комплектации от 2 444 000 рублей. Седан Omoda S5 снизил в цене 100 000 рублей и теперь доступен от 2 150 000 рублей.

Кроссовер Omoda C5 и седан S5 оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором, привод передний.

Chery также пересмотрела свои цены в сторону уменьшения. Так, модель Tiggo 8 стала дешевле на 240 000 рублей и предлагается от 2 499 900 рублей, Tiggo 7 Pro MAX на 110 000 рублей и доступен от 2 229 900 рублей.

Chery Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro MAX оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией или вариатором на выбор. Привод передний.

Jetour Dashing подешевел на 300 000 рублей и теперь предлагается от 2 839 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 147 л.с, трансмиссия роботизированная, привод передний.

Haval также принял решение в сторону снижения стоимости на ряд предлагаемых моделей. Так, F7 подешевел на 300 000 рублей, а М6 на 100 000 рублей.

Haval F7 доступен у дилеров от 2 399 000 рублей, в его оснащение вошли150-сильный 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в сочетании с роботизированной коробкой передач и мокрым сцеплением.

Haval М6 предлагается от 1 979 000 рублей. В базовую комплектацию вошли 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 143 л.с., трансмиссия на выбор, механическая или автоматическая.