В России продолжается снижение цен на иностранные модели авто

В России в феврале резко снизились цены на иностранные модели авто
С начала февраля текущего года ряд автомобильных брендов переписал цены на иномарки с целью привлечения новых клиентов.
Предлагаемый на российском рынке кроссовер Omoda C5 стал дешевле на 240 000 рублей и предлагается в базовой комплектации от 2 444 000 рублей. Седан Omoda S5 снизил в цене 100 000 рублей и теперь доступен от 2 150 000 рублей.
Кроссовер Omoda C5 и седан S5 оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором, привод передний.
Chery также пересмотрела свои цены в сторону уменьшения. Так, модель Tiggo 8 стала дешевле на 240 000 рублей и предлагается от 2 499 900 рублей, Tiggo 7 Pro MAX на 110 000 рублей и доступен от 2 229 900 рублей.
Chery Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro MAX оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с роботизированной трансмиссией или вариатором на выбор. Привод передний.
Jetour Dashing подешевел на 300 000 рублей и теперь предлагается от 2 839 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 147 л.с, трансмиссия роботизированная, привод передний.
Haval также принял решение в сторону снижения стоимости на ряд предлагаемых моделей. Так, F7 подешевел на 300 000 рублей, а М6 на 100 000 рублей.
Haval F7 доступен у дилеров от 2 399 000 рублей, в его оснащение вошли150-сильный 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в сочетании с роботизированной коробкой передач и мокрым сцеплением.
Haval М6 предлагается от 1 979 000 рублей. В базовую комплектацию вошли 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 143 л.с., трансмиссия на выбор, механическая или автоматическая.
Также доступнее стал седан Changan Alsvin, который считается конкурентом Lada Vesta, он подешевел на 100 000 рублей. Geely Coolray снизил в цене от 65 000 до 155 000 рублей.