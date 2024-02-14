Bentley выпустила Bentayga в честь героя Первой мировой войны

«Медные элементы в экстерьере и интерьере отсылают к подвигу Джека Уайта, который во время попытки переправы через реку Диал в ночь с 7 на 8 марта 1917 года спасал своих сослуживцев, а также спас своим телом медный провод телефонной линии», - говорится в публикации.