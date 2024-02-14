Bentley выпустила Bentayga в честь героя Первой мировой войны
Компания Bentley выпустила кроссовер Bentayga в честь героя Первой мировой войны. Специалисты придворного тюнинг-ателье Mulliner и бренда модной одежды Private White V.C. создали специальное исполнение Private White V.C, пишет «Автопилот».
Создатели вдохновились историей рядового Джека Уайта из Манчестера, который за проявленную храбрость в годы Первой мировой войны был награжден Крестом Виктории. Это высшая военная награда Великобритании, которая вручается за проявленный в боевой обстановке героизм.
«Медные элементы в экстерьере и интерьере отсылают к подвигу Джека Уайта, который во время попытки переправы через реку Диал в ночь с 7 на 8 марта 1917 года спасал своих сослуживцев, а также спас своим телом медный провод телефонной линии», - говорится в публикации.
Кроссовер окрашен в цвет Dark Sapphire (Темный сапфир). Он оснащен особыми 22-дюймовыми колесами. Автомобиль также получил некоторые медные акценты в экстерьере. Салон машины сделан из кожи, а подушки изготовлены из кашемировой ткани Ланкаширского плетения.
Среди особенностей машины – наличие вышитых изображений Креста Виктории, эмблем Private White V.C., особых накладок на пороги, силуэта «Коттенхэм-Хауса» на передней панели.
Ранее сообщалось, что крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley 1990 года выпуска, конфискованный у гражданина США.