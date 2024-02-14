Пикап Ford Ranger MS-RT получил 21-дюймовые «катки» с низкопрофильными шинами

Новая версия грузовика уже доступна для заказа на европейском рынке. Первые покупатели получат свои экземпляры в середине текущего года.

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Компания Ford представила Ranger третьей генерации в конце ноября 2021 года: проект реализован в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen, «близнецом» модели американской марки является пикап Amarok второго поколения. Топовая версия среднеразмерного грузовика – с прибавкой Raptor к названию – дебютировала в феврале 2022-го. А сейчас пришла очередь так называемого «уличного пикапа» (street truck): Ford презентовал новую версию Ranger MS-RT (расшифровывается как M-Sport Road Technology).

Колеса.ру

Такой вариант имеет ряд визуальных отличий от стандартного актуального Ranger. Автомобиль выглядит брутальнее за счёт расширенных передних и задних крыльев без дополнительных накладок на колёсные арки (как у Раптора). В результате общая ширина пикапа подросла на 82 мм. Кроме того, переднюю и заднюю колеи тоже расширили – на 40 мм, в компании отметили, что это позволило улучшить сцепление и устойчивость грузовика.

Колеса.ру

Профиль Ford Ranger MS-RT украсили 21-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками с низкопрофильными шинами 275/45. Сообщается, что это самые большие колёса, которые когда-либо устанавливались на Ranger. Ещё модели видоизменили решётку радиатора и воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а задний борт получил спойлер «ducktail» на верхней кромке.

Колеса.ру

Интерьер новой версии отличается за счёт установки пары других передних кресел, с усиленной поддержкой, получивших отделку из экокожи и замши. Ещё в салоне можно увидеть иное рулевое колесо, эмблемы MS-RT и синюю прострочку. В списке стандартного оснащения этого варианта числятся датчики парковки, камера заднего вида, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Sync 4 и двухзонный климат-контроль.

Ещё такой пикап получил подвеску, заниженную на 40 мм, с иными настройками сзади и более жесткими амортизаторами спереди. Его возможности при этом остались прежними: Ranger MS-RT способен перевозить груз до 1000 кг и буксировать прицеп весом до 3500 кг.

Колеса.ру

Техника для полноприводного «уличного пикапа» выбрана из актуальной гаммы. Так, под капотом находится 3,0-литровый турбодизель V6, отдача которого составляет 240 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. В пару предлагается десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Отметим, такая же «начинка» у модели в версиях Wildtrack и Platinum.

Известно, что окончательная сборка и отделка Ford Ranger MS-RT производятся на новом предприятии Ford Dagenham в Великобритании. Новое исполнение модели уже доступно для заказа на европейском рынке. Первые покупатели получат свои пикапы в середине 2024 года.