GAC готов начать продажи нового M8, известны цены на все комплектации

Компания GAC получила ОТТС на новый вэн M8, что означает скорый старт продаж. Через неделю состоится презентация автомобиля, но цены на все комплектации уже не скрывают.

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В компании называют новый GAC M8 не обновлением GN8, а полноправной заменой предшественника. Длина автомобиля составляет 5212 мм при колёсной базе 3070 мм. Салон имеет конфигурацию "2+2+3" с раздельными креслами второго ряда, оснащёнными электроприводом, обогревом, вентиляцией, вибромассажером и откидными подставками для ног. Одна из особенностей GAC M8 - единый откидной "телевизор" вместо персональных планшетов в подголовниках.

Автомобиль укомплектован двухлитровым турбомотором максимальной мощностью 232 л.с. В качестве трансмиссии использован 8-диапазонный "автомат" Aisin. В топовой комплектации GAC M8 оснащён электромагнитной независимой подвеской.

Цены на GAC M8 следующие:

GL - от 5 499 999 рублей;

GT - от 5 999 999 рублей;

GX - от 6 299 999 рублей;

GX Premium - от 6 499 999 рублей.

В представительстве GAC сообщили, что первые автомобили появятся в официальных дилерских центрах до конца февраля, а вся информация о модели будет обнародована 1 марта.