Появились новые подробности про Lada Niva Sport со 118-сильным мотором

На прошедшем автомобильном фестивале «Жигулевская миля» в Тольятти была официально представлена новая Lada Niva Sport, которая будет оснащаться 118-сильным силовым агрегатом.

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Lada Niva Sport получила переработанную внешность, интерьер и силовой агрегат. После ряда доработок, для того чтобы установить колеса большего диаметра, Lada Niva Sport подрезали крылья, что теперь больше напоминает Bronto, а колесные арки закрыли пластиковыми накладками. На капоте появился воздухозаборник и шноркель, задние барабанные тормоза были заменены на дисковые.

Под капотом Lada Niva Sport установлен бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. от LADA Granta Sport, вместо 1,7-литрового мотора мощностью 83 л.с., которым ранее комплектовалась «Нива». После замены силового агрегата на более мощный, также модернизации были подвергнуты впуск и выпуск, установлены новые валы.

В салоне Lada Niva Sport установлены два рычага отвечающие за работу трансмиссии, один отвечает за работу раздаточной коробки, второй за блокировку дифференциала. Аналогичный механизм установлен в Niva Legend.

Сиденья выполнены в спортивном стиле с боковой поддержкой и контрастной красной прострочкой с логотипом модели. Также в новом оснащении дверные карты получили декоративные вставки, руль обтянут кожей. Такое сочетание придает салону автомобиля индивидуальности и очень сильно его отличает от предшественника.

Напомним, что АвтоВАЗ работает над улучшением всего модельного ряда Lada, в частности ведутся работы над оснащением системами и подушками безопасности моделей LADA Niva Travel и LADA Niva Legend.