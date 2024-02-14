Автомобиль Lada Vesta на протяжении длительного времени занимает лидирующие позиции по уровню продаж на российском рынке.

В московских автосалонах в настоящее время автомобиль Lada Vesta в комплектации Live предлагается покупателям от 1 459 900 рублей, а это на 200 000 рублей дешевле, чем в начале текущего года. Lada Vesta оснащается 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 90 л.с., работающим в сочетании с МКПП и передним приводом.

Данная комплектация оснащается подушками безопасности, аудиосистемой, электрообогревом и электроприводом боковых зеркал, кондиционером.

Lada Vesta в комплектации Comfort по информации, опубликованной на официальном сайте, стоит от 1 329 900 рублей, но в наличии ее нет с осени прошлого года. Кроме комплектаций Comfort и Live, Lada Vesta также выпускается в версиях Enjoy, Techno.

Lada Vesta, по итогам продаж 2023 года, вошла в первую пятерку лидеров, всего было реализовано 352 572 транспортных средств, это на 87% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По итогам января текущего года, было продано 22 289 автомобилей (+26,4%). Самой востребованной моделью является Lada Granta, всего в прошлом месяце было реализовано 10 221 автомобилей (-14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года), на втором месте расположилась Lada Vesta 5 382 транспортных средства (+13,5%), Lada Niva Legend замыкает тройку лидеров продаж отечественного производителя с показателем в 3 331 автомобиль (+59,5%).