Новый седан Chevrolet Nexia доступен в России за 1,55 млн. рублей

Chevrolet Nexia является альтернативой Lada Vesta, но с более комфортным салоном и стоимостью от 1 549 000 рублей.

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В прошлом году Chevrolet Nexia предлагался покупателям за 1 200 000 рублей, в текущем году цена существенно подросла. По техническим параметрам иномарка Chevrolet Nexia сопоставима с выпускаемой в России Lada Vesta. Колесная база составляет 2 480 мм, длина – 4 330 мм, ширина – 1 690 мм, высота – 1 505 мм. Снаряженная масса – 1 230 кг.

Chevrolet Nexia оснащается 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией. Разгон Chevrolet Nexia до первой сотни не превышает 12,3 секунды.

Предлагаемая на российском рынке комплектация LTZ оснащается фронтальными подушками безопасности пассажира и водителя, электростеклоподъемниками, легкосплавными колесными дисками, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой, кондиционером, центральным замком, противотуманными фарами, бортовым компьютером, боковые зеркала с электроприводом.

Автомобили Chevrolet Nexia на российском рынке завоевали доверие благодаря своим техническим характеристикам, они не прихотливы в эксплуатации, выносливы, имеют высокий ресурс силового агрегата. А главным их преимуществом выступает цена.

Также среди достоинств Chevrolet Nexia автовладельцы называют комфортный салон, хорошую обзорность, эргономику.