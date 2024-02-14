В России стартовали продажи гибридного кроссовера Wey 05

Концерн Great Wall Motor объявил, что модель Wey 05 стоит в России 6 499 000 рублей. Продажи начинаются в онлайн-формате и доступны для заказа в онлайн-приложении GWM Store. Новый гибридный кроссовер будет доступен в официальных дилерских центрах Tank с 21 февраля 2024 года.

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Главная особенность модели - гибридная силовая установка, выполненная по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети. Один из электрических моторов расположен под капотом вместе с бензиновым 2-литровым наддувным силовым агрегатом, а второй - на задней оси автомобиля. Суммарная максимальная мощность силовой установки составляет 421 л.с. (310 кВт), а суммарный максимальный крутящий момент - 847 Нм.

Автономный пробег на одном заряде батареи составляет до 185 км. Для быстрого заряда батареи (0-80%) требуется около 53 минут, а на медленную зарядку от 0% до 100% уйдет около 3 часов 50 минут.

В салоне водителю доступны три монитора: цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы и панель управления функциями комфорта: климат-контролем, подогревом передних и задних сидений и руля, массажем. Будет также акустическая система с 12-ю динамиками обеспечивает безупречный звук и активная система шумоподавления.