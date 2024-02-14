Определены объемы выпуска Hyundai и Kia на заводе в Санкт-Петербурге
До начала лета на "Автомобильном заводе АГР", который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч автомобилей.
По информации канала "Русский автомобиль", компания "Петерформ", поставлявшая на завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) до его консервации из-за санкций значительную часть штампованных элементов кузова, договорилась с руководством "Автомобильного завода АГР" о цене на свою продукцию. План подразумевает отправку на "АГР" сорока пяти комплектов кузовов, но мощности завода позволяют сваривать деталей в полтора раза больше, поэтому от цеха сварки поступают запросы на увеличение объёмов поставок.
"Контракт между Автозаводом АГР и "Петерформом" заключён до конца мая. Он подразумевает поставку от 9 000 до 10 000 кузовов. Соответственно, столько машин КИА и Хёндэ и будет выпущено", - сообщает источник.
Завод ХММР выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Все они могут вновь встать на конвейер, но под брендом Solaris: ранее "РГ" публиковала фото модели Creta с таким шильдиком на решётке радиатора.