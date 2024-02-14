Определены объемы выпуска Hyundai и Kia на заводе в Санкт-Петербурге

До начала лета на "Автомобильном заводе АГР", который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч автомобилей.

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По информации канала "Русский автомобиль", компания "Петерформ", поставлявшая на завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) до его консервации из-за санкций значительную часть штампованных элементов кузова, договорилась с руководством "Автомобильного завода АГР" о цене на свою продукцию. План подразумевает отправку на "АГР" сорока пяти комплектов кузовов, но мощности завода позволяют сваривать деталей в полтора раза больше, поэтому от цеха сварки поступают запросы на увеличение объёмов поставок.

"Контракт между Автозаводом АГР и "Петерформом" заключён до конца мая. Он подразумевает поставку от 9 000 до 10 000 кузовов. Соответственно, столько машин КИА и Хёндэ и будет выпущено", - сообщает источник.