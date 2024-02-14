Mercedes-Benz выпустил спецверсию G500 ко Дню святого Валентина

Немецкий автопроизводитель ко Дню святого Валентина выпустил спецверсию Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds, инкрустированную бриллиантами. Об этом пишет Ixbt.com.

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Тираж серии составит всего 300 машин. Каждая из них окрашена в специальный матовый цвет Rosewood Grey Magno. При этом ряд элементов автомобиля, так же? как и салон, черные. В частности, зачернены фары и 20-дюймовые многоспицевые колесные диски.

Бриллиантами украшены замки дверей («гвоздики»). Всего в машине четыре замка, в каждом – от 0,25 карата.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Ключи от автомобиля также имеют уникальный дизайн с оригинальным серебряным значком на оборотной стороне, названием специальной серии и бриллиантовой эмблемой, отмечает Auto.mail.ru.

Покупатели получат сертификат от Совета по ювелирным изделиям (RJC), подтверждающий, что бриллианты получены «из этически, социально и экологически ответственных источников».