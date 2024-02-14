Назван самый удобный автомобиль для занятий любовью

Российские автомобилисты назвали Nissan X-Trail лучшим автомобилем для занятий любовью. Как сообщает Quto.ru, к такому выводу пришли организаторы опроса — автомобильный маркетплейс FRESH. В исследовании приняли участие 13 тысяч человек.

24% опрошенных считают Nissan X-trail самым оптимальным авто для любовных утех. Второе место с минимальным отставанием занял Chery Tiggo — 23%. На третьем месте с 16% голосов находится просторный Ford Explorer. Замкнули пятерку лидеров УАЗ «Патриот» и Tank 300 — они набрали по 9%.

На шестом месте оказался компактный автомобиль «Москвич 3» — за него проголосовали 7% участников. Более просторный микроавтобус Ford Transit проиграл ему и расположился на седьмом месте — 6%. Восьмое место занял ВАЗ-2101 «Копейка», а последнее, девятое — крохотный автомобиль Smart Fortwo.