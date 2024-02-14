Лимузин Жаклин Кеннеди продадут на аукционе
Лимузин Жаклин Кеннеди в скором времени будет выставлен на аукционе Mecum. Речь идет о Lamborghini Imperial Crown 1964 года выпуска, передает портал Авто Mail.ru.
Лимузин выставят на аукционе в марте. Машину создали на базе Imperial LeBaron. Модель представлена в черном цвете и украшена контрастными золотыми полосками. Судя по обнародованным снимкам, лимузин получил красные «парадные фары».
Салон машины оформлен в минималистичном стиле. На кадрах видна отделка черной кожей. Заднюю часть салона оформили более роскошно. Там можно заметить вставки из дерева и более дорогую серую кожаную отделку.
Лимузин получил 6,8-литровый двигатель V8 мощностью 345 л.с. Предварительная аукционная оценка пока не указана.
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