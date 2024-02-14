У кроссоверов Kia может взорваться мотор, объявлен отзыв этих автомобилей

С 5 апреля 2024 года владельцы Kia Telluride могут получить письмо с уведомлением о необходимости посетить сервисный центр из-за выявленного дефекта двигателя.

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Отзыву подлежат 2872 автомобиля Kia Telluride, выпущенные в период с 1 октября по 6 декабря 2023 года. Клапанные пружины в двигатели имеют производственный дефект, из-за которого происходит их быстрое разрушение. Сломанная пружина приводит к потере мощности двигателя и, в случае попадания клапана в камеру сгорания, "прострелу" блока.

Первый случай брака был зафиксирован в ноябре 2023-го: владелец Kia Telluride 2024 модельного года услышал громкий хлопок, после чего из-под капота повалил дым. После диагностики у дилера в блоке была обнаружена дыра.

Владельцы дефектных машин будут приглашены на бесплатную замену двигателя.