В рамках Женевского автосалона представят электромобили Lucid Motors

Lucid Motors, известный американский бренд премиальных электромобилей, впервые выйдет на сцену Женевского автосалона, где представит европейцам свой новейший кроссовер Gravity вместе с двумя исполнениями своего знаменитого седана Air. С мощностью свыше 800 л.с. и дальностью хода более 700 км, Gravity обещает стать заметным игроком среди крупных люксовых кроссоверов, вступая в ряды с BMW iX, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X, с ожидаемой начальной стоимостью около 80 000 долларов в США, при этом цены для Европы пока не объявлены.

© Wikimedia Commons

Помимо Gravity, на автосалоне будут представлены седаны Lucid Air в исполнениях Sapphire и Pure Rear Wheel Drive. Sapphire, оснащенный тремя электромоторами и спортивной подвеской, предлагает впечатляющие 1235 л.с. и будет стоить в США 249 000 долларов. Air Pure RWD, являясь более доступной версией, предложит 430 л.с., эффективность в 13,0 кВт*ч на 100 км и пробег до 747 км за цену в 77 400 долларов в США, пишет SPEEDME.RU.