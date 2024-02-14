Компания Maserati может оказаться под крылом Ferrari

В автомобильном мире набирают обороты слухи о возможном стратегическом переформатировании внутри корпорации Stellantis, согласно которым бренд Maserati может перейти под крыло Ferrari в рамках амбициозного проекта «Поло Дел Луссо». Эта спекуляция, еще не подкрепленная официальными заявлениями, уже вызвала оживленные обсуждения среди автомобильных экспертов и энтузиастов.

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Сообщается, что инициатива по интеграции Maserati, в настоящее время находящегося в портфеле Stellantis, под управление Ferrari — компании, которая контролируется семейным конгломератом Exor, принадлежащим семейству Agnelli/Elkann — обсуждается на высоком уровне. Подкрепление этой информации комментариями известных аналитиков и инсайдеров автоиндустрии придает ей дополнительную серьезность. В контексте стремления Maserati к обновлению своего модельного ряда и переходу к электрификации, что в настоящее время испытывает определенные задержки, а также предстоящему прекращению производства моделей Levante и Ghibli, перспектива альянса с Ferrari кажется вполне разумной.

Сейчас на заводе Мирафиори предполагается выпуск ограниченного ассортимента моделей, что ставит под вопрос его производственную эффективность, пишет 32CARS.RU. С другой стороны, Ferrari, продемонстрировавшая впечатляющие результаты работы, может стать стратегическим партнером для Maserati, предложив поддержку в разработке и внедрении новейших технологий. Ferrari уже активно вовлечена в разработку электрических и гибридных автомобилей и планирует к 2025 году представить свой первый полностью электрический автомобиль.