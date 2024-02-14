Вице-президент АвтоВАЗа спрогнозировал рост автомобильного рынка на 15-20%

В АвтоВАЗе спрогнозировали рост автомобильного рынка на 15-20%
Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил о том, что рост автомобильного рынка в России в 2024 году может составить от 15 до 20%. Об этом он рассказал на сессии форума "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы".
"По рынку прогноз, скажем, так, оптимистичный, при этом он реалистичный - порядка 1,35 млн при определенных внешних факторах, которые могут произойти или не произойти", - сказал топ-менеджер.
Он также отметил, что в России сейчас сложились хорошие условия по предложению для покупателя.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ принял решение вернуть на Granta подушки безопасности и климат-контроль.
"К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера", - сообщил президент российской компании Максим Соколов.
Также сообщалось, что АвтоВАЗ "перешел на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности", поэтому стартовало производство Lada Vesta с аэрбегами.