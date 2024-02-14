Вице-президент АвтоВАЗа спрогнозировал рост автомобильного рынка на 15-20%

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил о том, что рост автомобильного рынка в России в 2024 году может составить от 15 до 20%. Об этом он рассказал на сессии форума "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы".