Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в 2023 году был куплен «АвтоВАЗом», вновь стал собственностью государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу российского автопроизводителя Дмитрия Костромина.

«Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022-го, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская», — приводятся слова Костромина.

Отмечается, что завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института НАМИ, подведомственного Минпромторгу. В 2022 году НАМИ выкупил завод у Nissan за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение 6 лет.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 иностранная компания продала этот актив.

Летом 2023 года на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком). В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.