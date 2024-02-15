Эксперты JD Power признали электрокары менее надежными, чем машины с ДВС
В исследовании JD Power, посвященному надёжности автомобилей, есть отдельный пункт, касающийся электромобилей и гибридов. Владельцы готовы назвать главные их минусы.
У электрокаров было выявлено 256 проблем на каждые сто автомобилей, что по сравнению с бензиновыми моделями, у которых 187 обращений, действительно настораживает.
При этом главным недостатком в отчёте JD Power указаны шины: 39% опрошенных владельцев электрокаров заявили, что меняли комплект резины в течение года эксплуатации. Нетрудно догадаться, по какой причине у батарейных авто износ идёт быстрее: из-за большого веса.
Дальше в антирейтинге надёжности машин-трёхлеток следуют подзаряжаемые гибриды (216 проблем на 100 авто) и гибриды (191).
Среди явных проблем, которые присущи большинству современных авто, владельцы выделили глюки информационно-развлекательной системы, в основном они связаны с подключением по Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением, и раздражение от систем предупреждения водителя об опасных ситуациях, к которым за три года большинство водителей так и не могут привыкнуть.