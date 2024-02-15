Эксперты JD Power признали электрокары менее надежными, чем машины с ДВС

В исследовании JD Power, посвященному надёжности автомобилей, есть отдельный пункт, касающийся электромобилей и гибридов. Владельцы готовы назвать главные их минусы.

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У электрокаров было выявлено 256 проблем на каждые сто автомобилей, что по сравнению с бензиновыми моделями, у которых 187 обращений, действительно настораживает.

При этом главным недостатком в отчёте JD Power указаны шины: 39% опрошенных владельцев электрокаров заявили, что меняли комплект резины в течение года эксплуатации. Нетрудно догадаться, по какой причине у батарейных авто износ идёт быстрее: из-за большого веса.

Дальше в антирейтинге надёжности машин-трёхлеток следуют подзаряжаемые гибриды (216 проблем на 100 авто) и гибриды (191).