Российская компания Aurus намеревается начать в 2024 году выпуск автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет РИА «Новости».

Вице-премьер заметил, что в проекте будут принимать участие также зарубежные партнеры. Он добавил, что первые экземпляры лимузинов предположительно сойдут с конвейера до конца года.

«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре [модели]», — отметил Мантуров.