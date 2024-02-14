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Мантуров: Aurus запустит производство на бывшем заводе Toyota

Российская компания Aurus намеревается начать в 2024 году выпуск автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет РИА «Новости».

Вице-премьер заметил, что в проекте будут принимать участие также зарубежные партнеры. Он добавил, что первые экземпляры лимузинов предположительно сойдут с конвейера до конца года.

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«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре [модели]», — отметил Мантуров.

Напомним, что российские активы Toyota были переданы ФГУП «НАМИ» весной 2023 года. Новый владелец первоначально планировал выпускать на промышленной площадке электрокар e-Neva.

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