Мантуров: Aurus запустит производство на бывшем заводе Toyota
Российская компания Aurus намеревается начать в 2024 году выпуск автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет РИА «Новости».
Вице-премьер заметил, что в проекте будут принимать участие также зарубежные партнеры. Он добавил, что первые экземпляры лимузинов предположительно сойдут с конвейера до конца года.
«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре [модели]», — отметил Мантуров.
Напомним, что российские активы Toyota были переданы ФГУП «НАМИ» весной 2023 года. Новый владелец первоначально планировал выпускать на промышленной площадке электрокар e-Neva.
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