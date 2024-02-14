Компактную модель «Мерседеса» впервые окрасили в цвет Mercedes-AMG GT R

Компания Mercedes-Benz выпустила лимитированную версию хэтчбека A 45 S. Он окрашен в зеленый колер AMG green hell magno, ранее доступный только топовым моделям AMG, и уже «в базе» оснащен пакетами AMG Night Package, Night Package II и AMG Aerodynamics. Последний включает фиксированное антикрыло и другие элементы, которые продували в аэродинамической трубе.

© Motor.ru

Хэтчбек Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ отныне можно заполучить в особом исполнении Limited Edition. Заказы на такие машины будут принимать с апреля и до конца этого года, а обойдутся они на 14 280 евро дороже обычных A 45 S. Впервые компактные зажигалки окрашены в шикарный цвет AMG green hell magno, дебютировавший на Mercedes-AMG GT R в 2016-м. Вдобавок помогают выделиться наклейки с логотипами AMG и обозначениями модели, уникальные 19-дюймовые колеса и желтые акценты по всему кузову.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

В стандартное оснащение хэтчбеков включены пакеты AMG Night Package и Night Package II с чернеными элементами обвеса и набор AMG Aerodynamics, в который входит фиксированное антикрыло. В салоне — кресла AMG performance, обитые кожзамом ARTICO и микрофиброй MICROCUT; желтая прострочка; вышивки «A 45 S» на подголовниках; а также руль с оплеткой из кожи и микрофибры. Дополняют облик лимитированного издания накладки из алюминия с узором AMG и пороги с подсветкой.

Mercedes-Benz