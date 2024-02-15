Обновленный Nissan Juke: улучшенная эргономика и новая топовая комплектация N-Sport

Компания Nissan представила рестайлинговый субкомпактный кроссовер Juke второго поколения. Внешность и техника остались прежними, а вот салон получил много дизайнерских и функциональных обновок.

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Juke второго поколения дебютировал в 2019 году, сегодня это сугубо европейская модель, локализованная на британском заводе Nissan в Сандерленде. В Японии и США Juke больше официально не продаётся, на прочих рынках Nissan предлагает вместо Juke субкомпактный кроссовер Kicks. Прошлый год стал для Juke очень удачным, его продажи в Европе по сравнению с продажами в 2022 году подскочили сразу на 66,1% до 80 149 шт. (это данные самой компании Nissan), но до лидеров сегмента ему пока далеко: VW T-Roc в 2023 году, по данным аналитического агентства Dataforce, разошёлся в Европе тиражом 206 438 шт. (+14,1%), Toyota Yaris Cross — 176 685 шт. (+29%), Ford Puma — 159 778 шт. (+16,6%).

Рестайлинг призван сделать Juke более удобным, поэтому все обновки сконцентрированы в салоне. Впрочем, для кузова расширена цветовая гамма, в неё «по просьбам трудящихся» вернулся яркий жёлтый цвет, а ещё обновлён дизайн колёсных дисков. В новой топовой комплектации N-Sport яркая жёлтая загогулина в тон кузова добавлена на переднюю панель — она как бы создаёт вокруг водителя эффект кокпита. Также в комплектации N-Sport яркие жёлтые вставки из переработанной алькантары есть на сиденьях, а прострочка, используемая в отделке, тоже жёлтого цвета — получилось пёстренько. В целом отделочные материалы, как обещает пресс-служба Nissan, стали приятнее на вид и на ощупь.

Другие обновки — это переработанная центральная консоль в двумя вытянутыми воздуховодами вместо прежних трёх круглых, 12,3-дюймовый мультимедийные экран вместо прежнего 8-дюймового и 12,3-дюймовый приборный экран с обновлённой графикой. Мультимедийный экран развёрнут на 8 градусов в сторону водителя, чтобы усилить эффект кокпита и облегчить доступ к дальнему краю.

Центральный подлокотник между передними креслами теперь ассиметричный, его вылет со стороны водителя увеличился на 25 мм, а скос позволил сохранить удобный доступ к подстаканникам. Крышка центрального подлокотника по-прежнему подъёмная (под ней находится вещевой бокс), на тыльной стороне появился зажим для кредиток. Электромеханический ручник отныне входит в стандартное оснащение, увеличен объём бардачка, в дорогих комплектация в нижней части центральной консоли есть полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Кроме того, расширен функционал электронных ассистентов водителя, камера заднего вида вошла в базовую комплектацию и теперь даёт более чёткую картинку — разрешение увеличено с 0,3 до 1,3 Мп.

Силовые установки прежние. Базовая бензиновая 1,0-литровая бензиновая «турботройка» (117 л.с., 180-200 Нм) сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями).

Гибридный Juke оснащён 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» (94 л.с., 148 Нм), стартер-генератор мощностью 20 л.с., тяговым электромотором (49 л.с., 205 Нм) и позаимствованной Renault многорежимной трёхвальной 4-ступенчатой коробкой передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов. Максимальная совокупная мощность гибридной силовой установки — 143 л.с. Первую «сотню» гибридный Juke набирает за 10,1 с, максимальная скорость — 166 км/ч. Привод у всех версий кроссовера только передний.