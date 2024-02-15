Опубликованы новые "живые" фотографии электрического хэтчбека Mini Cooper E Classic

«Электричка» в начальном исполнении получила 184-сильный электромотор, расположенный на передней оси. Такая трёхдверка может разогнаться с места до «сотни» за 7,3 секунды.

© Колеса.ру

Британская марка Mini принадлежит баварской компании BMW. Она рассекретила хэтчбек Mini Cooper пятого поколения в начале сентября прошлого года. Пока что у модели есть версии и с ДВС, и с полностью «зелёной» начинкой, но к 2030 году бренд собирается полностью переключиться на электромобили. Напомним, бензиновый Mini Cooper был рассекречен неделю назад, а сейчас компания презентовала стартовую версию электрической трёхдверки с прибавкой E Classic к названию.

Колеса.ру

Известно, что ценник Mini Cooper E Classic в Великобритании стартует с 30 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,45 млн рублей по текущему курсу). Однако клиентам предлагается доплатить за дополнения, предлагаемые стартовому исполнению трёхдверки. Так, за основной жёлтый цвет кузова Sunny Side покупателям придётся отдать плюсом 550 фунтов стерлингов (около 63,2 тыс. рублей) и ещё столько же попросят за оригинальные колёсные диски, отличные от стандартных.

Колеса.ру

Стоит отметить, что для версии E Classic предусмотрена контрастная отделка верха и аналогичные корпуса боковых зеркал (за это доплачивать не нужно). Хэтчбек имеет узнаваемые круглые светодиодные фары и восьмиугольную заглушку на месте традиционной решётки радиатора, оформленные в фирменном стиле. Диапазон размеров колёсных дисков варьируется от 16 до 18 дюймов.

Оформление интерьера Mini Cooper E Classic предполагает обивку кресел из синтетической кожи Vescin в сером или чёрном цветовых вариантах с перфорацией houndstooth. При этом поверхность передней панели обтянута двухцветным трикотажным материалом чёрного и синего цветов, а по центру располагается сенсорный круглый OLED-дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 9,44 дюйма.

Колеса.ру

Стартовая версия Mini Cooper E оснащается единственным электродвигателем мощностью 184 л.с., который размещён на передней оси (максимальный крутящий момент – 290 Нм). Отметим, эти показатели на 34 л.с. и 40 Нм меньше по сравнению с актуальным хэтчбеком Cooper SE. На разгон с места до «сотни» такой трёхдверке требуется 7,3 секунды.

Модель получила один вариант тяговой батареи, её ёмкость равна 40,7 кВт*ч (у исполнения Cooper SE – 54,2 кВт*ч). Дальнобойность хэтчбека без подзарядки составляет 305 км (при расчёте по циклу WLTP) От розетки постоянного тока мощностью 75 кВт на зарядку с 10 до 80% у Mini Cooper E уходит 28 минут. Расход составляет 14,3 – 13,8 кВт*ч на 100 км.