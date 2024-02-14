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Подмосковная полиция получила партию новых Haval F7

Французский телеканал отреагировал на новость о подготовке покушения на Макрона По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, полноприводные автомобили направят сразу в несколько городов по национальному проекту президента России «Безопасные качественные дороги». Глава Подмосковья сообщил, что новые кроссоверы помогут полицейским поддерживать безопасность в регионе.

Подмосковная полиция получила партию новых Haval F7
© Motor.ru

В своем telegram-канале Андрей Воробьев подтвердил, что подмосковные полицейские получили ключи от 130 кроссоверов Haval F7. Губернатор сообщил, что все полноприводные автомобили оборудованы 190-сильными моторами, которые позволяют разгоняться до 195 километров в час. Кроме того, модели оснастили специальной системой «Патруль-Видео», которая позволяет вести видео- и аудионаблюдение снаружи и внутри машин.

Новые кроссоверы направят в автопарки Балашихи, Власихи, Красногорска, а также Дмитрова и Одинцово. Кроме того, Haval F7 будут патрулировать дороги Люберец, Мытищ, а также Щелково и других территорий Московской области.

В ноябре прошлого года МВД закупило крупную партию новых кроссоверов Haval F7. Вместо эмблемы китайской марки на радиаторных решетках машин установили логотип «ДПС».

Автоновости
Андрей Воробьев
ГИБДД