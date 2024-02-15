Пикапы Tesla Cybertruck начинают ржаветь после продолжительного дождя. Фото

«Сегодня отвёз свой Cybertruck к дилеру. Консуальтант отметил, что на кузове во время дождя появляются оранжевые следы ржавчины, и что транспортное средство нужно полировать. Я слышал историю о том, что нельзя выезжать в дождь на Delorean, но никто ничего не говорил о ржавчине у Cybertruck», – написал он.