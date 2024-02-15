Пикапы Tesla Cybertruck начинают ржаветь после продолжительного дождя. Фото

Пикапы Tesla Cybertruck начинают ржаветь после продолжительного дождя
Некоторые владельцы Tesla Cybertruck начали жаловаться на то, что их пикапы ржавеют, если долго находятся под дождем. При этом Илон Маск утверждал, что корпус машины создан из «сверхтвердой нержавеющей стали».
Один из владельцев написал на форуме Cybertruck о том, что под дождем на кузове появляются следы ржавчины.
«Сегодня отвёз свой Cybertruck к дилеру. Консуальтант отметил, что на кузове во время дождя появляются оранжевые следы ржавчины, и что транспортное средство нужно полировать. Я слышал историю о том, что нельзя выезжать в дождь на Delorean, но никто ничего не говорил о ржавчине у Cybertruck», – написал он.
Другой владелец Tesla Cybertruck также написал, что в документации автомобиля указано, что у него нет прозрачного покрытия – наружного слоя прозрачной краски, который служит защитным барьером.
«Внешняя часть Cybertruck чувствительна к коррозии, как указано в руководстве. Когда оксидный барьер нарушается, начинается коррозия. Там же написано, что нужно как можно быстрее помыть автомобиль», – предупредил пользователь.