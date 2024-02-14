Краснодарский край стал лидером по количеству автомобилей со скрученным пробегом

Почти у каждого третьего автомобиля на вторичном рынке России был скручен пробег. Доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом составила 33%. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Так, по данным «Авито Автотека», на которые ссылается РОАД, среди регионов больше всего автомобилей со скрученным пробегом находится в Краснодарском крае (24%). Далее идут Ростовская, Самарская и Челябинская области, где доля автомобилей со скрученным пробегом достигает 23%. В Москве и Московской области пробег скручен у 17% и 21% автомобилей соответственно. Чаще всего пробег скручивают у автомобилей марки Ford (32%), Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (31%).