$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Бывший завод Nissan выкупил производителя запчастей в Ленинградской области

Итало-японский концерн занимался выпуском комплектующих на территории Ленинградской области последние 12 лет. Директор российской площадки Артем Сурков сообщил изданию «Фонтантка», что компания прекращает деятельность на территории нашей страны.

Бывший завод Nissan выкупил производителя запчастей в Ленинградской области
© Мотор.ру

В настоящее время Артем Сурков остается последним официальным сотрудником компании «Марелли Рус» ­— юридического лица концерна Marelli, который прекращает бизнес в России после ухода с нашего рынка Nissan. Решение связано с тем, что японская марка покупала 95 процентов всех автокомпонентов фирмы. При этом специалистам не удалось найти новых покупателей. Кроме того, последнее время компания испытывала серьезные проблемы с поставками комплектующих.

Компания «Марелли Рус» работала на территории бывшего завода Nissan последние 12 лет. В 2021 года фирма заработала 2,8 миллиарда рублей.

В октябре прошлого года компания Ford окончательно ушла из России. Автопроизводитель продал свою долю в «Соллерсе», оставив за собой право выкупа.

Автоновости
Nissan
Артем Сурков
Соллерс Авто
Ford