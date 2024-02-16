Бывший завод Nissan выкупил производителя запчастей в Ленинградской области

В настоящее время Артем Сурков остается последним официальным сотрудником компании «Марелли Рус» ­— юридического лица концерна Marelli, который прекращает бизнес в России после ухода с нашего рынка Nissan. Решение связано с тем, что японская марка покупала 95 процентов всех автокомпонентов фирмы. При этом специалистам не удалось найти новых покупателей. Кроме того, последнее время компания испытывала серьезные проблемы с поставками комплектующих.