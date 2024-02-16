Бывший завод Nissan выкупил производителя запчастей в Ленинградской области

Итало-японский концерн занимался выпуском комплектующих на территории Ленинградской области последние 12 лет. Директор российской площадки Артем Сурков сообщил изданию «Фонтантка», что компания прекращает деятельность на территории нашей страны.
В настоящее время Артем Сурков остается последним официальным сотрудником компании «Марелли Рус» — юридического лица концерна Marelli, который прекращает бизнес в России после ухода с нашего рынка Nissan. Решение связано с тем, что японская марка покупала 95 процентов всех автокомпонентов фирмы. При этом специалистам не удалось найти новых покупателей. Кроме того, последнее время компания испытывала серьезные проблемы с поставками комплектующих.
Компания «Марелли Рус» работала на территории бывшего завода Nissan последние 12 лет. В 2021 года фирма заработала 2,8 миллиарда рублей.
В октябре прошлого года компания Ford окончательно ушла из России. Автопроизводитель продал свою долю в «Соллерсе», оставив за собой право выкупа.