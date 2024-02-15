Новый Lancia Ypsilon полностью рассекречен: шикарная мебель и обещание спорт-версии HF

Итальянская марка Lancia, ныне принадлежащая корпорации Stellantis, возвращается на большой европейский рынок с субкомпактным хэтчбеком Ypsilon нового поколения. Дебютная версия нового Ypsilon называется Edizione Limitata Cassina, она оснащена полностью электрической силовой установкой, но будут также относительно доступные версии с бензиновым турбомотором.

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К возрождению марки Lancia корпорация Stellantis тщательно готовится последние пару лет и, кажется, даже несколько перестаралась с многочисленными тизерами нового Ypsilon: его дизайн был рассекречена две недели назад, поэтому сегодня во время полноценной премьеры вау-эффекта не случилось — эстетические особенности новинки все желающие уже успели рассмотреть и обсудить, просто теперь в нашем распоряжении больше картинок и основные технические характеристики.

Руководство Lancia считает новый Ypsilon четвёртым поколением, так как ведёт отсчёт от Lancia Y10 — хэтчбека, который в середине 1980-х первым в мире привнёс премиальные стандарты комфорта в городскую малолитражку. «Четвёртый» Ypsilon тоже должен стать эталоном комфорта в В-классе, ради чего заключено партнёрство с итальянским производителем дизайнерской мебели Cassina, который внёс весомую лепту в оформление интерьера нового Ypsilon и попытался сделать его таким же уютным, как домашняя гостиная.

Салон дебютной версии Edizione Limitata Cassina обит нежным синим бархатом, изготовленным из переработанного текстиля. Главным элементом центральной консоли стал изготовленный из биопластика полукруглый столик с беспроводной зарядкой для смартфона. Приборный и мультимедийный экраны — 10,25-дюймовые, в мультимедийный «зашита» разработанная специально для Lancia фирменная операционная система S.A.L.A. с голосовым управлением. Аудиосистема и световая партитура салона Ypsilon уникальны, а не взяты у родственных моделей Stellantis.

Передние кресла Ypsilon имеют подчёркнуто комфортный, классический профиль и оснащены встроенными массажёрами. Климат-контроль снабжён фильтром тонкой очистки воздуха, задерживающим 99% вредных частиц. Для хэтчбека заявлен максимально богатый набор электронных ассистентов водителя вплоть до автопилота второго уровня по классификации SAE. Между тем даже на фирменных фотографиях видно, что места во втором ряду немного, а багажник узковат в проёме и имеет высокий порог. Габаритная длина нового Ypsilon — 4080 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1440 мм.

В основе нового Ypsilon лежит модульная платформа CMP, на которой построено большинство современных моделей В-класса корпорации Stellantis, а потому всё «железо» — такое же, как у одноклассников других марок из пула Stellantis, для Ypsilon в пресс-релизе не заявлены даже особые настройки шасси. Между тем в 2025 году у Ypsilon появится спортивная версия HF, и там особые настройки наверняка будут. Буквы HF расшифровываются как High Fidelity и означают высокую производительность, в прошлом веке Lancia широко использовала их для маркировки своих спортивных моделей, но именно у Ypsilon версии HF прежде не было.

Дебютный Ypsilon Edizione Limitata Cassina оснащён электрической силовой установкой. Максимальная отдача установленного на передней оси электромотора — 115 кВт (156 л.с.) и 260 Нм. Ёмкость батареи — 51 кВт·ч, её полного зарядка хватит на 403 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 24 минуты. Снаряженная масса электромобиля — 1584 кг.

Версия Ypsilon Edizione Limitata Cassina будет выпущена тиражом 1906 экземпляров в честь года основания Lancia, цена — от 39 500 евро. Позже гамму пополнят мягкогибридные версии на базе бензиновой 1,2-литровой «турботройки» PureTech мощностью 100 и 136 л.с. Какой будет силовая у спортивной версии HF, пока официально не объявлено, но, скорее всего, электрической.