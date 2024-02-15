Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — рассказал Когогин «Ведомостям» об отношении к продаже Daimler Truck своих 15% акций «Камаза».