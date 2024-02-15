Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром

Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck, входящая в состав Mercedes-Benz Group, продала свои 15% акций в производстве грузовиков «Камаз». Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на слова генерального директора предприятия Сергея Когогина.

Он также пояснил, что дальнейшие планы компании Daimler Truck в этом отношении пока неизвестны. Когогин отметил, что для них гораздо важнее факт того, что прекращение взаимоотношений с партнерами из Европы, которое, безусловно, изменило конечный продукт, не повлияло на возможность создавать модельный ряд и производить коммерческую технику.

Кроме того, Когогин подчеркнул, что компания Daimler Truck уже достаточно давно не принимает никакого участия в жизни российского автопроизводителя — они полностью отстранились от производства автомобилей еще в феврале 2022 года, когда начались боевые действия на территории Украины и с Запада последовали первые санкции против Москвы.