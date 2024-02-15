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В Москве во время снегопада резко подорожало такси

Утром в четверг, 15 февраля, поездки на такси в Москве подорожали более чем в три раза из-за сильного снегопада, сообщает РИА Новости. ТАСС обратило внимание, что в районе девяти часов утра десятиминутная поездка стоила почти тысячу рублей.

15 февраля в Москве сильный снегопад. На фоне плохой видимости утренние пробки достигли восьми баллов.

В сервисах такси объяснили, что заказов сейчас больше, чем машин, из-за плохой погоды. Кроме того, пробки на дорогах делают поездку дольше и дороже.

Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре в ночь на 15 февраля

По оценке РИА Новости, утром 15 февраля поездки в 35-40 минут по Москве стоили как минимум две тысячи рублей. В некоторых случаях поездки вместо обычных 700-800 рублей обходились в 2700 рублей.

При этом 10-15-минутные поездки на такси подорожали втрое: с 250-300 до 800-1000 рублей.

В конце ноября 2023 года стоимость девятиминутной поездки на московском такси в метель достигала тысячи рублей. По оценкам таксистов, цены тогда выросли почти в два раза. В сервисах такси рассказывали, что в такую непогоду 60 процентов водителей отказываются принимать заказы.

В середине декабря непогоду в Москву принес циклон «Ваня», сопровождавшийся метелями и сильным ветром. На дорогах тогда образовались снежные заносы, а стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора - два раза.

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