Geely рассказала, сколько будет стоить новый Okavango для России

Компания Geely опубликовала стоимость новинки для российского рынка, семейного семиместного кроссовера Okavango. Он будет доступен в двух комплектациях.

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Купить Geely Okavango в комплектации Luxury можно за 3 450 000 рублей без учёта маркетинговых программ и акций.

За эти деньги кроссовер оснащён кроссовер оснащён полностью светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колёсами, "зимним пакетом" (подогревы передних сидений, подушек кресел второго ряда, руля, форсунок стеклоочистителя, зеркал заднего вида), двухзонным климат-контролем с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел, бесключевым доступом, круиз-контролем, системой камер кругового обзора, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, контроля давления в шинах, цифровой приборной панелью 10,25 дюйма, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и шестью динамиками, шестью подушками безопасности. В список электронных ассистентов входят: системы помощи при старте на подъеме и движении под уклон, функции оповещения и помощи при экстренном торможении, защитой от опрокидывания, ABS+EBD, ESC, Эра-Глонасс.

Цена Geely Okavango в комплектации Flagship составляет 3 600 000 рублей. Доплата в 150 тысяч рублей обусловлена дополнительным оборудованием: системой мониторинга объектов в слепых зонах и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронными помощниками при смене полосы следования и выезде задним ходом, а также функцией световой сигнализации для предупреждения наезда сзади, водительским креслом с функциями памяти и комфортной посадки, сиденьем переднего пассажира с электрорегулировкой в четырех направлениях, передними датчиками парковки, беспроводной зарядкой для смартфонов, электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открывания и панорамной крышей с люком.

Вне зависимости от комплектации "Окаванго" оснащён двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. и (325 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод - передний.

Габариты Geely Okavango: 4860 х 1910 х 1770 мм, размер колёсной базы - 2825 мм. Объём багажника с третьим рядом сидений составляет 227 литров, если их сложить, то он вырастает до 628 литров, максимальный объём полезного пространства составляет 2360 литров.