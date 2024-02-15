Глава КамАЗа заявил об убытках "Москвича" в размере 160 млн рублей

Убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора ПАО «КамАЗ» и управляющего «Москвичом» Сергея Когогина.

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Топ-менеджер признал, что «Москвичу» не стоит стремиться выполнить план по выпуску ранее заявленных 50 тыс. автомобилей в год в нынешней ситуации. Планы можно сократить до 40 тыс. машин, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тыс. машин.

На предприятии сейчас производится городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». В 2023 году «Москвич» отгрузил дилерам около 19 тыс. машин, из которых 15,3 тыс. автомобилей были реализованы покупателям.

До этого стало известно, что в 2024 году новые автомобили «Москвич» могут подорожать на 10%, прибавка в цене может составить до 180 тыс. рублей. Сейчас МАЗ «Москвич» делает все, чтобы цены на автомобили не повысились или остались на нынешнем уровне, предлагая различные скидки, но спрос на них остается слабым.