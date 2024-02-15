Новинка получила оригинальный кузов из углепластика, битурбодвигатель V8 6.2 и необычный руль-штурвал. Базовый Beast обойдется почти в полмиллиона долларов. Ещё 45 тысяч попросят за набор «шпионских» опций и 55 тысяч — за бронированный вариант. Тираж суперкара будет небольшим — всего 20 экземпляров.

Американская фирма Rezvani Motors, известная прежде всего внедорожниками Tank на базе Jeep Wrangler, представила новую модель — суперкар Beast. В отличие от предшественника на шасси Ariel Atom, нынешний «Зверь» основан на среднемоторном Chevrolet Corvette Stingray и оснащен двигателем V8 6.2, форсированным до 1014 лошадиных сил и 1190 Нм крутящего момента. Шестидесяти миль в час (97 км/ч) купе достигает за 2,5 секунды, тогда как обычному «Корвету» на это требуется 2,9, а Corvette Z06 — 2,6 секунды.

Начальная цена Beast составит 485 тысяч долларов (44,5 млн р.). С пакетом «007» выйдет 530 тысяч (48,6 млн р.), но в оснащении появятся противогазы, система ночного видения, защита от электромагнитных импульсов, встроенные в дверные ручки электрошокеры, перцовый баллончик, магнитные замки и набор первой помощи при переохлаждении. Ещё за 55 тысяч на машину «наденут» легкую броню и поставят пуленепробиваемые стекла. При этом опознать исходный Corvette будет достаточно проблематично, если только по отдельным штрихам.

Порядок цен на Chevrolet Corvette в США такой: Stingray — от 68 300 $, Corvette Z06 — от 112 700 $, гибрид Corvette E-Ray — от 104 900 $.

Rezvani Motors

Rezvani Motors

Rezvani Motors

Rezvani Motors

Rezvani Motors