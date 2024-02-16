Дилеры снизили цены на новые кросс-вэны Mitsubishi Xpander Cross

Большинство автомобилей, ввезенных по параллельному импорту и продаваемых на российском рынке, ежемесячно меняют свою стоимость.

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Mitsubishi Xpander Cross 2023 года выпуска в феврале текущего года подешевел на 200 000 рублей и доступен для покупателей от 2,5 млн. Mitsubishi Xpander Cross предлагается в семиместном исполнении. За эту цену покупатель получит автомобиль оснащенный передним приводом, 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 105 лошадиных сил.

В оснащение Mitsubishi Xpander Cross входит мультимедийная система с сенсорным управлением, полуцифровая приборная панель, круиз-контроль, кондиционер, передние и задние парктроники, камера заднего вида, мультифункциональный кожаный руль, передние и задние электростеклоподъесники, ЭРА-ГЛОНАС, подогрев сидений. Салон Mitsubishi Xpander Cross обтянут велюром.

Mitsubishi Xpander Cross, в сравнении с версией Mitsubishi Xpander, имеет увеличенный на 20 миллиметров клиренс. Также между комплектациями есть отличия в передней части, здесь изменилась передняя панель Dynamic Shield, сочетающая в себе большую решетку радиатора с трапециевидным узором и бампер в форме защитной планки, что придает автомобилю солидный вид внедорожника. Фары имеют характерный Т-образный дизайн.

Задняя дверь имеет трехмерную форму. Задние комбинированные фонари также, как и передние, имеют Т-образную форму и внешне увеличивают автомобиль.

Версия Cross также отличается рейлингами, установленными на крыше, черным пластиковым обвесом, шинами с увеличенным профилем, а также улучшенной вибро и шумоизоляцией, что делает передвижение на автомобиле комфортным.