Владельцев китайских автомобилей предупредили о росте угонов
В России ожидается рост числа угонов китайских автомобилей. Объем хищений увеличится наряду с ростом продаж самих машин, сообщает Quto.
В автомобилях из Китая специалисты нашли массу недочетов, которые связаны с безопасностью.
«Например, коды, разрешающие запись новых электронных меток, а также «рисунки» жала механического ключа можно купить через известный китайский интернет-магазин», - говорится в публикации.
Отмечается, что взлом требует лишь введения VIN-номера машины. Автор статьи считает, что подобная беспечность связана с отсутствием опыта у китайцев в создании противоугонной защиты.
По словам эксперта «Авторевю» Константина Сорокина, стоимость надежной защиты от угона в России составляет порядка 90-120 тысяч рублей. Подчеркивается, что данную сумму лучше закладывать перед приобретением машины.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что количество краж и угонов транспортных средств в 2023 году резко снизилось. По информации правоохранителей, за 11 месяцев 2023 года в России зарегистрировали 6,58 тысяч краж транспортных средств, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В тоже время зафиксировано 11,6 тысяч угонов — на 8,4% меньше, чем годом ранее.