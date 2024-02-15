Владельцев китайских автомобилей предупредили о росте угонов

По словам эксперта «Авторевю» Константина Сорокина , стоимость надежной защиты от угона в России составляет порядка 90-120 тысяч рублей. Подчеркивается, что данную сумму лучше закладывать перед приобретением машины.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что количество краж и угонов транспортных средств в 2023 году резко снизилось. По информации правоохранителей, за 11 месяцев 2023 года в России зарегистрировали 6,58 тысяч краж транспортных средств, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В тоже время зафиксировано 11,6 тысяч угонов — на 8,4% меньше, чем годом ранее.