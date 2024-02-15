Tesla Model 3 и Model Y теперь оснащают премиальной аудиосистемой Alpine

Владельцы Tesla Model 3 и Model Y получили возможность значительно улучшить качество звука в своих автомобилях, благодаря новой аудиосистеме от Alpine. Хотя стоимость в $2 995 (273,8 тыс. рублей по актуальному курсу) может показаться высокой, для настоящих любителей музыки это инвестиция, способная радикально изменить аудиальный опыт. Аудиосистемы Tesla уже зарекомендовали себя с положительной стороны, благодаря усилиям инженеров, ранее работавших с Bang & Olufsen. Но Alpine предлагает уникальную альтернативу для тех, кто стремится к обновлению или желает дополнительного улучшения звучания в своем авто с базовой аудиосистемой. Апгрейд от Alpine предусматривает конфигурацию с 11 или 13 динамиками, гарантируя исключительное качество звука.

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В набор входят сильные сабвуферы, твитеры и цифровой аудиопроцессор, который повышает мощность системы с 500 до 720 Вт, избегая при этом искажений, пишет 32CARS.RU. Это обновление станет особенно значимым для владельцев одномоторных версий Model 3 и Model Y, изначально оснащенных семью динамиками. Учитывая разницу в стоимости между одномоторными и двухмоторными моделями, апгрейд от Alpine представляет собой привлекательное решение для улучшения аудио без покупки более дорогой версии авто. Установка системы занимает не более трех часов, а применение ультралегких материалов на основе синего углеродного волокна и мощных неодимовых магнитов в динамиках обеспечивает выдающуюся звуковую производительность.