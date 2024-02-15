Сильный снегопад в Москве привел к коллапсу на дорогах
Сильный снегопад встретил москвичей утром 15 февраля. Дороги и тротуары завалены снегом, автомобильные пробки достигли 8-9 баллов. Подробности сообщила главный метеоролог И.А. "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
С начала снегопада на метеостанции ВДНХ выпало уже около 6 мм осадков, а метеостанция на МГУ зафиксировала прирост 9 мм осадков. "Снегопад стал самым сильным с начала года в Можайске и Наро-Фоминске, он даже обогнал снегопад, вызванный предыдущим циклоном, - рассказала Позднякова. - Сильную фазу столица уже пережила около 8-10 утра, постепенно интенсивность будет падать. Но до конца дня сможет выпасть еще до 5 мм снега". Также эксперт полагает, что этот снегопад может стать самым сильным в этом году.
Несмотря на призывы столичных властей не выезжать в четверг на личном транспорте, многие москвичи решили рискнуть. В результате с утра столица стоит в пробках 8-9 баллов. К 11:00 ситуация не улучшилась, наиболее загруженными остаются участки МКАД, ТТК, Садового кольца. На дорогах образовался снежный накат. По прогнозу специалистов, наиболее серьезные заторы возможны в центре города, на ТТК в районе Сущевского вала, на Щелковском и Варшавском шоссе.
Основные силы коммунальщики бросили на расчистку от снега магистралей и улиц в центральной части города. В первой половине дня трижды были проведены работы по очистке дорог от снега, однако видимый результат сохраняется не более получаса. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в уборке задействовано более 14 тысяч техники. Как только снегопад завершится, начнется работа по устранению его последствий. Ожидается, что в пятницу будут чистить не только дороги, но и крыши строений.
Как сообщает департамент транспорта Москвы, снегопад не повлиял на работу общественного транспорта. Однако те, кто решили воспользоваться не общественным транспортом, а выбрали такси, были удивлены ценником, выросшим более чем вдвое. Например, чтобы от редакции "РГ", расположенной на улице Правды, добраться до Пушкинской площади, вместо привычных 400 рублей сейчас за "эконом" поездку придется отдать почти 900. А добраться из Алтуфьево или Отрадного в центр города будет стоить 3,5 тысячи рублей.