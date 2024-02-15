Сильный снегопад в Москве привел к коллапсу на дорогах

Сильный снегопад встретил москвичей утром 15 февраля. Дороги и тротуары завалены снегом, автомобильные пробки достигли 8-9 баллов. Подробности сообщила главный метеоролог И.А. "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

С начала снегопада на метеостанции ВДНХ выпало уже около 6 мм осадков, а метеостанция на МГУ зафиксировала прирост 9 мм осадков. "Снегопад стал самым сильным с начала года в Можайске и Наро-Фоминске, он даже обогнал снегопад, вызванный предыдущим циклоном, - рассказала Позднякова. - Сильную фазу столица уже пережила около 8-10 утра, постепенно интенсивность будет падать. Но до конца дня сможет выпасть еще до 5 мм снега". Также эксперт полагает, что этот снегопад может стать самым сильным в этом году.

Несмотря на призывы столичных властей не выезжать в четверг на личном транспорте, многие москвичи решили рискнуть. В результате с утра столица стоит в пробках 8-9 баллов. К 11:00 ситуация не улучшилась, наиболее загруженными остаются участки МКАД, ТТК, Садового кольца. На дорогах образовался снежный накат. По прогнозу специалистов, наиболее серьезные заторы возможны в центре города, на ТТК в районе Сущевского вала, на Щелковском и Варшавском шоссе.

Основные силы коммунальщики бросили на расчистку от снега магистралей и улиц в центральной части города. В первой половине дня трижды были проведены работы по очистке дорог от снега, однако видимый результат сохраняется не более получаса. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в уборке задействовано более 14 тысяч техники. Как только снегопад завершится, начнется работа по устранению его последствий. Ожидается, что в пятницу будут чистить не только дороги, но и крыши строений.