Названы самые популярные автомобили такси и каршеринга в Москве

В десятке наиболее популярных машин, используемых в каршеринге и такси в столице, в основном встречаются южнокорейские и немецкие машины. К такому выводу пришли эксперты "Автотеки", которые провели соответствующее исследование.

Лидером по популярности в каршеринге в 2023 году стал Nissan Qashqai с долей 20,0%. На втором месте оказался Renault Kaptur - 9,4%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo - 8,9%.

Немецкие производители представлены четырьмя моделями, которые занимают суммарную долю в 22% в общем рейтинге. Помимо Volkswagen Polo, в список также вошли Smart Fortwo (4,9%), Audi A3 (4,5%) и BMW 3 серия (3,5%).

Кроме того, популярностью в каршеринге пользуются машины южнокорейских марок. Их суммарная доля присутствия составила 13,3%. В рейтинг попали три модели: Genesis G70 (5,1%), Kia Rio X-Line (5,0%) и Hyundai Creta (3,2%). В топ-10 самых популярных также оказалась чешская Skoda Rapid (4,8%).

В списке автомобилей, которые чаще всего используемых в такси в Москве в 2023 году, на первом месте в общем рейтинге "кореец" Hyundai Solaris - его доля составила 14,3%. Вторая строчка у Kia Rio (11,9%).

Volkswagen Polo замыкает топ-3 (8,2%). На четвертом месте Skoda Octavia (7,9%). В топ-5 замыкает Kia Optima - 5,9%. Кроме Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Optima в рейтинг попала еще одна южнокорейская модель - Kia Ceed (2,5%). Суммарная доля марок из этой страны в рейтинге составила 35%.