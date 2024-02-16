"Авилон" из-за ужесточения законов перестал поставлять Avatr и Zeekr в РФ

«Что касается электромобилей таких брендов, как Avatr и Zeekr, то ввозить их теперь будут только физлица и только для частного пользования. Вполне очевидно, что эти машины будут дорожать, так как должен закрыться импорт автомобилей через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью», — сказал Алексей Стариков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».