АвтоВАЗ кардинально изменил Lada Vesta

С конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые товарные седаны Lada Vesta, оснащенные 122-сильным двигателем и автоматической трансмиссией. Машины собирают по полной технологической цепочке и в дальнейшем отправят на продажу в дилерскую сеть, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что с конвейера они впервые сошли 14 февраля.

Автомобили получили двигатель 1.8 Evo и вариатор от китайского производителя, имитирующий семь виртуальных ступеней. В ходе тестирования машины хорошо себя зарекомендовали, говорится в публикации.

Специалисты уверяют, что связка 122-сильного мотора и вариатора «работает отлично, без дерганий и пинков». Кроме того, по их словам, улучшилась динамика разгона.